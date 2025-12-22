Софиянец с АТВ намерен мъртъв в гора в Пернишко

62-годишен столичанин е намерен мъртъв в гориста местност в ковачевското с. Светля. На 20 декември малко след 20:00 ч. служителите на полицията в Радомир били алармирани от 60-годишна столичанка, която съобщила, че 62-годишният ѝ съпруг е излязъл около 15:00 ч. от вилата им в селото с АТВ и не се е прибрал.

Незабавно бил сформиран щаб и предприети действия по издирването на мъжа. В акцията, освен полицейски служители, се включили и доброволци от Аварийно-спасителния отряд при Община Перник.

Започнало претърсване на района и около 03:00 ч. мъжът бил открит в гориста местност над селото, затиснат от АТВ-то и починал. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар, като не са открити следи от насилие.

Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия и е образувано досъдебно производство.