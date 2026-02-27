София е лидер по нови големи жилища, Перник – на 5-то място

София е на първо място по брой на изградените нови големи къщи и апартаменти. През четвъртото тримесечие на миналата година в столицата са въведени в експлоатация 198 жилища с пет и повече стаи, показват данни на Националния статистически институт. София за второ поредно тримесечие е начело в класацията след като преди това Пловдив беше на първо място по нови големи жилища.

На второ място е област Пловдив със 140 нови жилища с поне пет стаи, които са въведени в експлоатация за едно тримесечие. Топ три се допълва от област Варна със 77 нови големи жилища. Четвъртата позиция е за София-област, където завършените домове с пет и повече стаи през тримесечието са 64. На пета позиция се изкачва област Перник с 51 нови големи жилища.

Интересът към големите къщи и апартаменти нараства. Затова в страната има още няколко области, в които завършените жилища с поне пет стаи само за едно тримесечие са от десет нагоре. Това са Благоевград (49 големи жилища), Бургас (47), Стара Загора (42), Пазарджик (20), Русе (19), Хасково (14) и Ловеч (10). Общо за страната завършените големи жилища са 812 броя.

София е лидер по общия брой на нови жилища, излезли на пазара през тримесечието. В столицата за три месеца в експлоатация са въведени 2821 апартаменти и къщи. На второ място се изкачва област Пловдив, където са завършени 866 жилища. Област Бургас е на трето място със 799 жилища.

Челната петица се допълва от областите Благоевград и Варна съответно със 752 и 719 жилища, въведени в експлоатация през тримесечието. След това в класацията са София-област (304), Велико Търново (228), Пазарджик (199), Русе (190), Кърджали (180), Стара Загора (161) и Перник (99). Оказва се, че сериозна строителна активност има в доста градове от страната. Като много жилища изграждат в района около София.

Но има и райони в България, които се развиват доста бавно. Например в област Силистра през тримесечието са въведени в експлоатация само 9 жилища, а в област Разград има само 11 нови жилища.

В южната част на страната строят много повече от северната, показват данните на НСИ. В Северния централен район на България въведените в експлоатация нови жилища в рамките на три месеца са 486, а в Северозападния район – 208. Докато в Североизточния район новите домове са 882, което е повече от другите два северни района взети заедно. В Югозападния район (където влиза София) строителството е още по-активно, като за три месеца са въведени в експлоатация 4020 жилища.

Когато купуват имот, в който да живеят, хората търсят предимно апартаменти с повече стаи. При покупката на жилище с цел инвестиция обаче, повечето се насочват към двустайните. През тримесечието завършените тристайни жилища са 2548, като те изостават по брой от двустайните. Тристайните жилища са 31,7% от всички излезли на пазара през тримесечието, а двустайните са 3200 и имат дял от 39,9%. Четиристайните къщи и апартаменти пък са 916 и са повече от едностайните, които са 551.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през тримесечието е общо 1809, а новопостроените жилища в тях са 8027. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през тримесечието със стоманобетонна конструкция са 70,5%, с тухлена – 24,2%, с панелна – 0,4%, а с друга – 4,9%. Най-голям е делът на новопостроените къщи (78,9%), следвани от жилищните кооперации (15,3%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през тримесечието е 772,9 хил. кв. м. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява спрямо предходното тримесечие и достига 68,1 кв. м.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 132,8 кв. м, и Перник – 130,7 кв. м, а най-малка – в областите Видин – 45,3 кв. м, и Търговище – 52,7 кв. метра.