Социалистите от Перник гласували за Крум Зарков, но не искат Румен Радев

20-членна делегация съставена от представители на всички общински организации на БСП в областта е взела участие в работата на извънредния конгрес на партията.

По думите на областния председател, Иван Димитров форумът е преминал в дух на позитивизъм и е дал ново начало на столетницата. Делегатите от Перник са гласували за Крум Зарков защото с такава заръка са ги изпратили редовите членове на БСП от низовите структури на партията в областта.

Пернишките социалисти вярват в новия си председател и очакват Зарков да зададе дълъг и светъл хоризонт за тяхната партия. Димитров подчерта,че низовите организации ще направят необходимото БСП да присъства в следващия парламент, а пък 14-ти МИР Перник да изпрати и свой депутат.

Червените ветерани от шестте общини ще направят крачка в страни, лично Иван Димитров ще даде пример. Той ще настоява пред ръководството в София пернишката листа са се води от местен човек и в нея да намерят място млади хора с успешна биография, какъвто е председателя на Младежкото движение в Перник, Радостин Петров.

На предстоящите извънредни избори социалистите от Перник ще дадат гласа си в подкрепа на своите кандидати. Те няма да гласуват за Румен Радев.

Ния Дамянова