Спипаха крадени авточасти от различни марки автомобили

При полицейска операция в автоморга в Перник са иззети множество части и вещи от автомобили, за които има данни, че са предмет на престъпления. Действията са извършени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник. Проверен е пункт за разкомплектоване на автомобили в промишлената зона на града, стопанисван от 52-годишен мъж от София, известен на органите на МВР и осъждан.

От обекта са иззети цифрово записващо устройство, пет автомобилни двигателя, ключове за различни марки моторни превозни средства, както и множество части и вещи с предполагаем престъпен произход. Извършен е оглед от разследващ полицай, предстои назначаване на експертизи по образуваното досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, а работата по случая продължава.

Столичанин е задържан за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за притежание на дрога. Около 00:45 ч. тази нощ, на външноградската магистрала в Перник, служители на „Пътна полиция“ спрели за проверка лек автомобил „Хонда“, управляван от 44-годишен мъж от София.

Тестовете отчели наличие на кокаин, амфетамин и алкохол под 1,2 промила в издишания въздух. При проверката били открити и иззети две пликчета с бяло прахообразно вещество с общо тегло около 2 грама, реагирало на кокаин при полеви наркотест. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а автомобилът му е иззет. Образувано е бързо производство под надзора на прокуратурата.

43-годишен мъж ще бъде изправен пред съда за управление на автомобил след употреба на алкохол и с чужди регистрационни табели. На 16 декември миналата година, на ул. „Ю. Гагарин“ в Перник, полицейски служители проверили лек автомобил „Фолксваген“, управляван от жител на пернишко село. Техническо средство отчело над 1,2 промила алкохол, а последвалата кръвна проба установила 2,18 промила.

При проверката било установено, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство. След приключване на разследването мъжът е привлечен като обвиняем, а работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.