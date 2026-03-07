Спортният министър и кметът на Радомир откриха нов тенис корт

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев откри новоизграден закрит тенис корт в Радомир. Пред журналисти той заяви, че въпросът със спортната база у нас е подценяван десетилетия назад. Не подхожда на една европейска държава толкова много да занемари спорта, каза министърът.

Той заяви, че е крайно време управляващите да разберат , че спортът трябва да бъде основен приоритет. Спортът е здраве. Ние харчим милиарди за здравеопазване, за да лекуваме болните хора, вместо превантивно да се погрижим за здравето им, каза министърът.

„Това, което изразиха всички федерации, защото ние проведохме вече срещи с тях, е като приоритет №1 за следващи правителства да бъде обновяването и реконструкцията на спортните бази. Някои от тях са наистина в морално, тежко, изостанало състояние, неподходящо за употреба и не подхожда на една европейска държава толкова много да занемари най- социалната си функция и сектор , а именно спорта. Не са добри нещата. Надявам се да се вземат адекватни мерки в тази посока и да се пристъпи към обновяване на спортните бази”, заяви Илиев.

Заедно с кмета Кирил Стоев той преряза лентата на новото спортно съоръжение. То е изградено до откритото игрище за тенис и представлява покрита зала с игрище за тенис на корт и бадминтон. Проектът е реализиран по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 г. Новият корт ще работи целогодишно.