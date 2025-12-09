Среща с детска авторка в пернишката библиотека

Детската писателка Мария Маринова гостува в Регионалната библиотеката и се срещна с ученици от 12- то ОУ „Васил Левски“. Тя представи най- новата си книжка за деца „Зара и изкуственият интелект ИЗИН“.

Малките ученици от началния етап на образование разговаряха спонтанно с авторката и задаваха различни въпроси. Историята за Зара и нейните приятелки, които се срещат с изкуствения интелект, интригува малките. Те с интерес слушаха разказа на писателката за нейните героини- третокласничките Зара, Мила и Катрин, които се срещат с ИЗИН покрай задачата, която са получили в училище- да напишат съчинение на тема „Книгата, която най- много обичам“. Как ИЗИН помага на момичетата, в какви ситуации се забъркват приятелките- за това се разказва в книжката, а Маринова успя да интригува учениците със сладкодумно разказаната история.

Мария Маринова гостува за втори път в Регионалната библиотека. Нейната първа среща с деца от Перник бе преди десетина години. Тя е родом от Добрич, но дълги години живее и работи в Сандански. Работила е като библиотекар, сега работи с деца и възрастни в различни литературни клубове. Има издадени 22 книги, като освен за децата, тя пише и поезия за възрастни.

Няма нищо по-важно от знанието и книгата. Четете книги, за да станете умни и можещи- това заръча Мария Маринова на децата.

Светла Йорданова