Стара кримка опита да открадне количка с хранителни продукти в центъра

Рецидивист е задържан за кражба от голям магазин в центъра на Перник. Сигнал за откраднато голямо количество хранителни продукти е подаден вчера от охраната на хипермаркет в областния град.

Служители на Първо РУ са задържали на място 47-годишен мъж, познат на полицията, който се е опитал да изнесе след касовата зона продукти на стойност близо 100 евро.

Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа и е образувано бързо производство, действията по което продължават под надзора на прокуратурата.