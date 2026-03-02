Старинен кът в село Ноевци пази спомените на миналото

Стомни, народни носии, седло, чанове и други предмети са под един покрив в дома на Асен Митков в брезнишкото село Ноевци, предаде Zapadno.com.

Преди повече от 20 години ноевчанина започнал да събира старинни предмети, предимно от бита. Бързо бройките им се увеличили и това принудило Асен Митков да направи помещение, в което да ги събере. Там той отпочива със семейството, пие кафе с близки или се събира с приятели на вкусна трапеза и сладка приказка.

В имота му има и други места, които са превърнати в старинни кътове. Интересното е, че има и бункер, който също е подреден с тематични ретро предмети. Ученици от местното училище са гостували в дома на Асен Митков, за да разгледат това, което е съхранил и подредил в старинни кътове.

Най-любимият му предмет е комплект над 100-годишни малки пантофки. Асен Митков се занимава и с изработването на маски за суровакарите на Ноевци.

Ноевчанинът събира от всеки, който желае да подари още такива предмети, които грижливо да подреди и съхранява.