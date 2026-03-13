Стартират санирането на два жилищни блока в Земен по проект

Добрата новина за жителите на Земен вече е факт – започват строително-монтажните дейности по енергийното обновяване на две многофамилни жилищни сгради в града.

Проектът се реализира по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Предстои изпълнение на редица мерки за енергийна ефективност, които ще подобрят значително състоянието на сградите – по-добра топлоизолация, по-ниски разходи за отопление и по-комфортна среда за живущите.

Санирането е важна стъпка към по-модерна, по-енергийно ефективна и по-привлекателна градска среда. Така постепенно обновяваме жилищния фонд в община Земен и създаваме по-добри условия за живот на гражданите.