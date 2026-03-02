Старши комисар Павел Млеканов е новият шеф на ОДМВР – Перник

Старши комисар Павел Млеканов е новият директор на Областната дирекция на МВР – Перник. Той е временно преназначен на поста със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев.

Днес старши комисар Млеканов беше официално представен пред състава на дирекцията от главния секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 година. Професионалният му път започва в столичното 09-о районно управление, където заема длъжността оперативен работник. В хода на кариерата си е изпълнявал различни изпълнителски и ръководни функции, включително директор на ОДМВР – Перник в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г.

До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

Досегашният директор на ОДМВР – Перник Милчо Милчов е преназначен на друга длъжност в системата на МВР.