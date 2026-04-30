Столичанин е задържан за шофиране след употреба на алкохол в Перник

Столичанин е задържан за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за притежание на дрога.

Около 00:45 ч. тази нощ, на външноградската магистрала в Перник, служители на „Пътна полиция“ спрели за проверка лек автомобил „Хонда“, управляван от 44-годишен мъж от София. Тестовете отчели наличие на кокаин, амфетамин и алкохол под 1,2 промила в издишания въздух.

При проверката били открити и иззети две пликчета с бяло прахообразно вещество с общо тегло около 2 грама, реагирало на кокаин при полеви наркотест.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а автомобилът му е иззет. Образувано е бързо производство под надзора на прокуратурата.