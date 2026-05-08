Столовата в ПГТЕ „Христо Ботев“ се превърна в модерен STEM център

Някогашната ученическа столова в Професионалната гимназия по техника и енергетика (ПГТЕ) „Христо Ботев“ – Перник е преоборудвана в модерен STEM център с 3D принтер и автомобилен симулатор. Това съобщи за БТА директорът Соня Милкова.

„STEM центърът ще бъде мястото, където учителите и учениците ще се научат да работят в среда на съвременни технологии. Ще се научат да работят по-добре в екип, да творят и мечтаят, както и да експериментират“, каза тя.

Проектът е по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 129 хил. евро. Седемдесет процента от стойността са били предвидени само за закупуване на оборудване, а останалата част – за реновиране на електрическата система и други подобрения, уточни директорът на ПГТЕ.

Соня Милкова допълни, че мястото, на което е обособен STEM центърът, някога е било ученически стол. Етажът е приземен и често, заради близостта до река Струма, се появява влага. Ръководството на учебното заведение е закупило влагомери, които да следят качеството на въздуха, както и климатици. След като помещението вече не се е използвало за столова, там е бил обособен фитнес, но и той се е наводнявал през годините, тъй като отводнителните шахти не са отвеждали правилно водата. Помещението е било ремонтирано със средства по проекта, както и с допълнително финансиране от бюджета на гимназията.

Центърът разполага с роботизирана ръка, плотер, автомобилен симулатор, нови модулни маси и ергономични столове, интерактивни дисплеи с вграден компютър, очила за виртуална реалност, 3D принтер и писалки, и 3D скенери.

Директорът добави, че по същия национален план в професионалната гимназия са били оборудвани пет кабинета с интерактивни дисплеи с вграден компютър – т.нар. високотехнологични класни стаи.