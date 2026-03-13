„Стомана Индъстри“ поставя нов контейнер за качествен контрол на проби от отлети в ЕСДЦ блуми

„Стомана Индъстри“ АД обявява поставяне на един брой преместваем контейнер с инсталация за дозиране на готов процентен (32-37%) разтвор на солна киселина към помещението на лаборатория „Макроанализи“ на Централна лаборатория (ЦЛ), в която се извършва качествен контрол на проби от отлети в ЕСДЦ блуми.

Дейностите включват поставяне на типов офис контейнер върху съществуващ бетонов фундамент.

Контейнерът е с обслужваща функция – помещаване на инсталация, съставена от сменяем специализиран двустенен резервоар VARIBOX 1000 FC и система от тръби и арматура, представляващи смукателна линия на съществуваща в помещението на лаборатория „Макроанализи“ химическа дозаторна помпа.

Предназначението на монтираната в контейнера инсталация е свързано с химичното третиране в лабораторията на проби от блуми с цел установяване на дефекти от технологичния процес при отливането им на машина за непрекъснато леене в ЕСДЦ.