Стотици самотни хора в Пернишко бяха подкрепени за Великден от „Не си сам“

Великденската кампания на „Не си сам“ завърши. Над 650 души в над 70 села в Пернишко и Видинско получиха не просто хранителни пакети, а внимание и време. Зад това стоят хиляди дарители и над 100 доброволци, съобщиха от доброволческата организация.

С хранителни пакети и споделено време доброволци и дарители са зарадвали над 650 възрастни и нуждаещи се от над 70 села в област Перник в общините Перник, Радомир, Земен, Трън и Брезник. Отново са били посетени и възрастните в Северозапада, подкрепяйки 120 човека от 15 белоградчишки села в област Видин.

„В тази кампания отново ни подкрепиха хиляди дарители, които донесоха хранителни продукти на нашите пунктове или дариха финансови средстава за закупуването им – благодарим ви!

В кампанията също така се включиха и над сто доброволци на всякаква възраст и от различни населени места на страната – вие продължавате да сте двигателят на инициативата и без вас нищо от това нямаше да е възможно. Доброволците даравят най-ценното – времето и енергията си, за да направят деня на някой друг по-светъл. БЛАГОДАРИМ“, добавиха от доброволческата организация „Не си сам“.

По време на кампанията по събиране на хранителни продукти за хората в област Перник част от доброволците си спомниха незабравими истории от срещите си с нуждаещи се лица в общините Брезник и Трън.