Сурвакарската група на Гигинци започна подготовка за местния празник

Месец преди настъпването на астрономическата зима подготовката за местния сурвакарски празник в брезнишкото село Гигинци вече е започнала. От началото на месец ноември групата започна със събранията за „Сурова“ и участието във фестивали през 2026 година, предаде Zapadno.com.

Сурвакарската група на Гигинци е една от групите в региона, която има традиции. В групата има и предимно млади хора, а към нея в последно време се присъединяват и много деца. Те са привлечени от неповторимото чувство да облечеш костюма или да влезеш в ролята на персонаж. Чувството трудно може да се опише с думи и единственият начин да го усетиш е да си под лика.

На първите събрания вече са събирани средства за облеклата на групата и провеждането на местния сурвакарски празник. Освен това вече са изработени и около 30 лика на сбирки, които завършват с почерпка за участниците. Вече са набавени и дърва за кладата и за отопление на читалищния салон в селото, където се правят ликовете, а на 13 януари догодина ще бъдат посрещнати гости от други населени места. Сурвакари от групата са събрали паднали на земята в гористите местности около селото клони и дървета.Сурвакарската група е решена местният сурвакарски празник да бъде голям и с много гостуващи групи. Затова и организацията тази година започва месец и половина по-рано от обичайното време. Планирано е на 13 януари в центъра на селото да бъдат подсигурени заря и диджей.

Организацията продължава и през следващите седмици, тъй като има още ликове за правене. Те се правят от естествени материали като например птичи пера, а и метеорологичните условия оказват влияние за амортизирането им. Това налага ежегодната поддръжка на ликовете на групата. Сурвакарската група обмисля до края на месец януари догодина да са готови около 70 лика. Амбицията на групата е да се представи на добро ниво по време на международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник, който през 2026 година ще бъде грандиозен.