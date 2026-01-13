Сурвакарската група от Долна Секирна с две награди от Симитли

С изключително голям интерес и активното участие на десетки кукерски и сурвакарски групи от цялата страна премина XXII-то издание на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“ – 2026. Събитието за пореден път утвърди град Симитли като значим културен център и естествен притегателен пункт за съхраняването и популяризирането на българските фолклорни и кукерски традиции, съобщава сайтът simitli.info.

Сред наградените е и сурвакарската група към народно читалище „Големи връх-2025“ в брезнишкото село Долна Секирна. Сурвакарите към читалището са удостоени с трето място и награда за сурвакарски групи, както и с награда за малки бюлюкбашии.

В продължение на два дни стадион „Септември“ в Симитли събра многобройна публика, която имаше възможност да се наслади на впечатляващо кукерско дефиле, богато на автентични образи, ритуали и сценични композиции. Участниците представиха разнообразие от традиционни кукери, бабугери, младоженци, мечки и мечкари, както и изключително майсторски изработени маски, носещи символиката и духа на различните фолклорни области.

Фестивалът за 22-ра поредна година доказа своята обединяваща роля и значимостта си като жив мост между поколенията. Традициите и обичаите, предавани от деца до възрастни, се съхраняват благодарение на хората, които ги носят с отдаденост и уважение към миналото, както и благодарение на подкрепата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, под чието ръководство фестивалът се развива устойчиво и с нарастващ авторитет на национално ниво.

Оценяването на представянето на участниците бе поверено на компетентно жури в състав: Тодор Тодоров – фолклорен антрополог и хореограф, Иван Милушев – художник и директор на Градската художествена галерия в Благоевград, Атанас Пиронев – журналист в БНТ, Владимир Симеонов – журналист и кореспондент на вестник „Телеграф“, Борислав Мутафчийски – фолклорист – етнограф в Регионален исторически музей Благоевград, член на Македонски научен институт и в Международен съвет за фолклор, традиционна музика и танц към ЮНЕСКО; Евгения Георгиева – дългогодишен организатор в екипа на фестивала като зам.-кмет на община Симитли и Виолета Ставрева – общественик с богат културен и обществен опит.