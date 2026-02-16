Суровакарите от село Банище с фурор в Словения

Суровакарската група към народно читалище „Просвета-1928“ в брезнишкото село Банище участва в международния карнавал „Курентование“ в град Птуй, Словения, пише Zapadno.com.

На годишното си заседание Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) обяви вписването на „Курентование“ в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Това е най-пъстрият карнавал в Словения. Събитието води началото си от 1960 година, когато се е провело първото издание.

В тазгодишното издание на „Курентование“ участват 3 720 участници от 84 групи и сдружения, сред които са и 10 чуждестранни групи от Германия, България, Франция, Словакия, Сърбия, Румъния и Хърватия с общо малко над 250участници. През 2026 година карнавалът се провежда между 7 и 17 февруари с различни мероприятия, като акцент е участието на маскираните групи.

Сред тях тази година са и суровакарите от село Банище.