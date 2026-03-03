Суровакарските ни групи с големи награди от „Кукерландия“

Две суровакарски групи от община Брезник са сред наградените от тазгодишното издание на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“ в Ямбол, предаде Zapadno.com.

Фестивалът се проведе в периода 25 февруари – 1 март и в него се включиха около 80 групи от България, както и участници от Япония, Китай, Румъния, Гърция и Турция. Журито бе съставено от фолклористът и член на Международната Академия за традиционно изкуство Крум Георгиев, художник-фолклористът Надежда Кутева, главният уредник в Регионален исторически музей-Ямбол Станислава Минева, хореографът и главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Тунджа” Петър Димитров, докторът по етнология Горан Стефанов и главният уредник в Етнографско-археологически музей-Елхово Добринка Костова, отбелязаха от Община Ямбол.

След обстойно и критично обсъждане с трета награда – 800 евро и грамота, е наградена суровакарската група към народно читалище „Иво войвода-1928“ в село Долна Секирна. Групата е наградена и с награда за поддържане на местната традиция – 250 евро, плакет и диплом. С награда за поддържане на местната традиция – 250 евро, плакет и диплом, е наградена и суровакарската група на село Гигинци.