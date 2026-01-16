„Сурова Брезник“: Ехтят от чанове, страховити маски и древни ритуали

Брезник влиза в пълна бойна готовност за едно от най-очакваните зимни събития в региона. На 17 януари 2026 г. градът ще бъде завладян от XXI издание на маскарадния фестивал „Сурова Брезник“ – ден, в който улиците ще ехтят от чанове, страховити маски и древни ритуали.

Фестивалът стартира официално в 14:00 ч. по покана на кмета на общината, а още в 14:15 ч. започва мащабното дефиле на сурвакарските групи. Представленията ще продължат повече от четири часа – до 18:00 ч., когато кулминацията ще вземе връх.

Участниците ще се разпределят по два основни маршрута.

ПЪРВИ ЛЪЧ

Първият лъч започва от паркинг „Наркооп“ и паркинга на Общината. Там на сцената ще се изявят детски и възрастни групи от Ноевци, Долна Секирна, Конска, Велковци, Кошарево и Гигинци. По улица „Георги Бунджулов“ ще дефилират и гостуващи сурвакари от Перник, Сирищник, Мещица, кв. „Църква“, Копаница и Мурено, като програмата в този лъч ще продължи до 16:35 ч.

ВТОРИ ЛЪЧ

Вторият лъч ще оживее на площад „Чорни“, където от 16:45 ч. ще се включат групи от Садовик, Слаковци, Баниште, Долна Секирна, Сопица и Бегуновци.

ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ

Големият финал идва в 18:00 ч. със запалването на ритуалния сурвакарски огън – символ на пречистването и победата над злото. В 18:30 ч. фестивалът „Сурова Брезник 2026“ ще бъде закрит с празнична заря, която ще освети небето над града.

На 17 януари Брезник вдига шум. Маските излизат, ритуалът започва, а злото няма място по улиците.