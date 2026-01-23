Някои политици си представят предстоящата предизборна кампания като телевизионната рубрика на Кеворкян „Събеседник по желание“.

Демек, ние питаме, Радев отговаря. Кой както се яви пред медиите, бодро заявява, че президентът имало да отговаря на множество въпроси – кой от кой по-скандален, пиперлив, миризлив и дори корупционен.

Радев им е паднал в ръчичките и ще си го дърлят като като зло куче парцалена кукла. Безумна радост ги е обзела, че довчерашният Първи им е кацнал на терена и сега ще го чегъртат до пълно полудяване.

Тази радост обаче е твърде театрална, доста преждевременна и намирисва на ритуално самоубийство. Радев освен да говори, може и да спори, за разлика от някои други, които които обичат протяжните монолози пред камера с ръце в джобовете на дънките или лозунгови блиц изявления пред нарочно повикани държачи на микрофони.

Събеседникът по желание ще се превърне в следовател по нежелание и ефектът от една такава „творческа“ дискусия ще бъде изпепеляващ за прекалено любопитните.

За девет години във властта Радев е научил доста кухненски тайни, които ще размиришат обилно кампанията. И тогава ще стане ясно, че някои не са си избрали точния събеседник.

Валентин Варадинов