Съветниците в Ковачевци гласуваха за Общност за възобновяема енергия

Общинският съвет в Ковачевци даде съгласие за създаването на „Общност за възобновяема енергия в община Ковачевци“ (ОВЕ), която ще бъде учредена като гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите. В партньорството ще участват Община Ковачевци, Здравната служба в село Калище и Детска градина „Радост“ в село Лобош.

Решението е във връзка с кандидатстването на Общината по процедура „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“. Кметът на Ковачевци Васил Станимиров уточни, че стойността на проекта е близо 5 млн. евро, предава БТА.

В рамките на проекта местната администрация, в качеството си на производител и потребител в енергийната общност, ще изгради фотоволтаична електроцентрала върху покрива на Детска градина „Радост“ в село Лобош и система за съхранение на електрическа енергия, разположена на територията на сградата. Посредством тях ще се доставя и споделя произведената и съхранена електроенергия за потребление в детската градина в селото, в Здравната служба в с. Калище и в административната сграда в с. Ковачевци. Очакванията са електроенергията да се доставя на преференциална, практически нулева цена в сравнение с действащите договори за доставка.

На днешното си заседание общинските съветници взеха решение и за отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, предназначен за здравни дейности. Желание за наемане е заявено от Индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) ЕТ „д-р Людмила Григорик“, със седалище в град Перник, представлявано от д-р Людмила Михайловна Григорик. Искането е за предоставяне на два лекарски кабинета с площ от по 19,62 кв. м и общи части от 12,48 кв. м, или общо 51,72 кв. м, разположени в сградата на Службата за здравни грижи в с. Калище, за срок от една година, с цел осигуряване на медицинско обслужване на местното население.

Решението е съобразено с разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, която позволява свободни нежилищни имоти да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности. Съгласно действащата общинска наредба наемната цена е определена на 1,00 лв. без ДДС за кв. метър. Така началният месечен наем за имота възлиза на 51,72 лв. без ДДС (26,37 евро без ДДС). Съгласно чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения лечебните заведения, които ползват общински имоти, имат право на 10% преференция от определената наемна цена.

От общинските съветници в Ковачевци бяха приети и културният календар на общината за настоящата година, докладни записки, отнасящи се до промени в предназначението на земеделски имоти в землищата на селата Ковачевци и Калище, както и програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за годината.