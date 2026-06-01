Съветниците в Трън приеха цените и количествата дърва за огрев

Общинският съвет в Трън гласува решение за осигуряване на дърва за огрев за жителите на общината през предстоящия отоплителния сезон, след като тази докладна не беше приета на заседанието през а прил. Вносител на докладната записка отново е кметът на общината Цветислава Цветкова.

С решението съветниците определиха дървесината от общинските горски територии да се продава чрез търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. Процедурата ще се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за горите и действащите общински наредби.

Началната цена на търговете за дърва за огрев от бук и габър е определена на 9 евро без ДДС за един пространствен кубичен метър. Избраните изпълнители ще бъдат задължени да доставят дърва, отговарящи на изискванията на БДС, с минимален диаметър на тънкия край от осем сантиметра.

Съгласно решението, цената на дървата за огрев от временен склад за физически лица с постоянен и настоящ адрес на територията на община Трън няма да надвишава 23 евро без ДДС за един пространствен кубичен метър, без включен транспорт. Всяко домакинство ще има право да си купи по 10 пространствени куб. м дърва за огрев на тази цена. Доставката ще се извършва единствено до постоянния или настоящия адрес на купувача.

Дърва за огрев ще бъдат осигурени от горски територии в землищата на селата Забел, Милкьовци и Глоговица. Общото количество предвидена дървесина е 3485 пространствени кубически метра. Доставките за жителите трябва да бъдат извършени не по-късно от 1 ноември 2026 година.

В решението е предвидено след удовлетворяване на нуждите на жителите на общината остатъчните количества дървесина да могат да бъдат реализирани и на други физически и юридически лица при условията на действащите цени.

На кмета на община Трън е възложено изпълнението на приетото решение.