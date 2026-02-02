Съветниците в Трън решиха да се обследват каптажите

Минипарламентът на община Трън прие годишния отчет на Общинско предприятие „Трънска гора“ за изминалата година. Община Трън разчита много на постъпленията от дейността на дружеството. В отчета на управителя се посочва, общото количество продадена дървесина на корен чрез търгове с явно наддаване през 2025 г. е едва 35% от допустимото ползване.

Тя възлиза на 14114 пл.куб.м. лежаща маса, от които 9 468 пл.к.м. иглолистни и 4646 пл.к.м широколистни. Приходите на предприятието са на стойност 611 299 лв. с ДДС. Разходите за управление и стопанска дейност възлизат на 427 300 лв. Една част от тази дървесина е усвоена и заплатена, а друга част предстои да бъде реализирана, експедирана и заплатена през 2026г. съгласно сключените договори в резултат на проведените процедури.

В доклада се посочва още, че тази пролет се планира подробна инвентаризация на широколистната обгоряла дървесина след големия пожар, станал през миналото лято, преди да се пристъпи към нейното категоризиране и отдаване за ползване. В заключение, управителят подчертава, че заради запазващата се тенденция на намаляване на търсенето на дърва за огрев, изминалата година е била много трудна. Това налага да се търси пазар за продажбата на дървесината. Отчетът беше единодушно приет.

Общинският съвет в Трън гласува да бъде отпуснато финансово подпомагане на д-р Евтим Благоев, който е единствения зъболекар на територията на общината. Решението предвижда покриване на разходи за транспорт и отопление на зъболекарския кабинет на специалиста. Съгласно решението лекарят ще получава до 200 лв. месечно за отопление при представяне на фактури за периода на отоплителния сезон – от момента на вземане на решение от Съвета до 30 март тази година, както и от 1 октомври до 31 декември 2026 г. Допълнително ще се възстановяват реалните транспортни разходи на лекаря, който пътува от с. Зелениград до Трън, като се допуска използването както на личен автомобил, така и на обществен транспорт. Д-р Благоев е задължен ежемесечно да предоставя разходно-оправдателни документи, сред които фактури, касови бележки или билети. Изплащането на сумите ще се извършва само след проверка на документите от счетоводството на общината.

По предложение на Борис Ангелов, съветниците взеха решение кметът на Общината да възложи обследване на състоянието на каптажите и резервоарите на територията на общината, управлявани от „В и К“ Перник. Целта е да се настоява пред водния оператор да ги приведе в нормално състояние, за да се намалят загубите на вода и се обезопасят.

Взето бе решение да се предотврати свободния достъп до кариерите и крайпътните участъци. Това е с цел не само да се намалят случаите на незаконно ползване на материал от кариерите, а и де се предотврати изхвърлянето на битови и строителни отпадъци.

Местните законотворци приеха годишната програма за управление на общинската собственост. Те дадоха съгласието си общинската администрация да кандидатства по проект за енергийна ефективност на обществени сгради по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027. Проектът предвижда изграждане на инсталации за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, както и подобряване на отоплителни и климатични системи в обществени сгради чрез създаване на „енергийни общности“.

Силвия Григорова