Съдебната палата в Трън се модернизира и преобразява

Районен съд-Трън има инвестиционно предложение за подобряване енергийната ефективност на съдебната сгада на улица „Георги Димитров“ № 4 в град Трън, предава Zapadno.com.

Инвестиционното предложение предвижда изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на съществуваща административна сграда, включително: полагане на топлинна изолация по външните ограждащи стени, покрива и подовите конструкции; подмяна и подобряване на топлотехническите характеристики на фасадната дограма и външните врати; подмяна на съществуващата отоплителна система с енергийно ефективна термопомпена система; изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление, в комбинация със система за съхранение на електрическа енергия.

През месец декември миналата година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие 14 съдилища да кандидатстват по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 4 „Справедлив преход“, чрез процедура за подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.014 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както следва: Административен съд-Перник, Административен съд-Сливен, Административен съд-Стара Загора, Окръжен съд-Сливен, Окръжен съд-Хасково, Районен съд-Брезник, Районен съд-Трън, Районен съд-Дупница, Районен съд-Казанлък, Районен съд-Раднево, Районен съд-Димитровград, Районен съд-Елхово, Районен съд-Нова Загора и Районен съд-Гълъбово.

Районен съд-Трън се помещава в съдебна палата, която е построена през 1946 година върху парцел, дарен от Община Трън на Министерство на правосъдието за съдебна палата. С акт за държавна собственост на областния управител на област Перник, цялата сграда е актувана като публична държавна собственост през 2010 година. Съгласно промените на Закона за съдебната власт от 2016 година, собствеността е преминала от Министерство на правосъдието към Висшия съдебен съвет, с изключение на тези, които са останали към Министерство на правосъдието.