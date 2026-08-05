Съдебната сага за смъртта на туристка в Трънско продължава без виновни

Върховният касационен съд ще разглежда дело, свързано с решение на Апелативен съд-София относно гражданско дело за смъртта на туристика на Ждрелото на река Ерма в община Трън. Разглеждането е насрочено за 28 септември пред Четвърто гражданско отделение на съда, предаде Zapadno.com.

Тази година се навършват 4 години от злополучния инцидент на Ждрелото на река Ерма в землището на село Ломница, при който жена почина вследствие на срутване на скали по Трънската екопътека. При инцидента почина жена пред очите на нейните близки.

Година след трагичния случай в интервю за вестник “Съперник” кметът на община Трън Цветислава Цветкова сподели, че е била наета специализирана фирма за обследване на скалите на природната забележителност.

Случаят вероятно е забравен от широката общественост, но не и от майката на починалата. Тя води дела на различни инстанции с цел да се стигне до отговор виновни ли са Община Трън и държавата за трагедията. Случаят е разглеждан първо от Окръжен съд-Перник. В края на 2024 година Пернишкият съд е излязъл с решение, което не удовлетворява жената, претърпяла загуба. Тя обжалвала решението пред Апелативен съд-София. Следващата инстанция се е произнесла в началото на 2026 година, като е постановила изцяло да обезсили решението на съда в Перник. Делото е върнато за ново разглеждане. Майката на починалата не била съгласна с това и се е обърнала към Върховния касационен съд. Предстои висшите съдии да заседават по случая в края на месец септември.

В гражданското дело, образувано въз основа на жалба от майката на починалата туристка, се претендира за обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на нейната дъщеря, настъпила в резултат от срутище на Ждрелото на река Ерма. В жалбата си опечалената жена търси отговорност от Община Трън и от държавата. Ищцата посочва, че съществуват методи за преодоляване и предотвратяване настъпването на такива срутищни процеси. Тя твърди, че произшествията биха могли да бъдат предотвратени със съществуващите към момента технически средства (изграждане на козирка над пътеката) или чрез преместване на пътеката далеч от ската, на безопасно разстояние.

Ответникът Община Трън е оспорил исковата молба като неоснователна. Администрацията е изложила пред съда съображенията си. Другият ответник – държавата, представлявана от министъра на финансите, е възразил, че предявените срещу нея искове са недопустими. В случай че съдът ги допусне до разглеждане по същество, същите са оспорени като неоснователни, необосновани и недоказани по основание и размер.

Предстои да стане ясно дали делото ще започне отначало. Върховният касационен съд ще прецени дали е основателно обезсилването на решението на Окръжен съд-Перник и дали ще има ново разглеждане на казуса.

Андрей Андреев