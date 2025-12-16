В. „Съперник“ раздаде наградите за „Личност на годината“ заедно с регионалната организация на КРИБ-Перник. Събитието се състоя в „Пера парк“ днес.

Директорът на вестника Иван Петров и председателя на КРИБ Георги Милев отдадоха значимото за развитието на бизнеса в региона, награждавайки Добри Владимиров, който видимо се развълнува много за отличието.

Д-р Юри Торнев отнесе социалната награда, като управител на „Профилакториум“ – Перник, а Областната администрация получи признанието на бизнеса, като отговорна институция, която е помогнала и съдействала с отворени врати за всеки бизнес проект.