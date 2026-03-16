Съпрузи от Гълъбник са загиналите в тежката катастрофа край Друган

Семейство от радомирското село Гълъбник са загиналите при тежката катастрофа край радомирското село Друган. Това съобщиха от полицията в Перник.

Трагедията стана на 14 март около 13:36 ч. на изхода на селото в посока с. Червена могила. Лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 72-годишен жител на радомирското с. Гълъбник, изгубил управлението над автомобила и навлязъл в лентата за насрещно движение, където се ударил в „Шкода Октавия“, управлявана от 62-годишен мъж от софийското с. Вакарел.

В резултат на сблъсъка на място са загинали водачът на фолксвагена и 69-годишната му съпруга. Шофьорът на шкодата и тримата му спътници – двама мъже на 18 и 71 години и жена на 67 години – са закарани в МБАЛ „Р. Ангелова“ за преглед. 71-годишният е оставен за лечение с комоцио, а останалите са освободени с повърхностни наранявания.

62-годишният мъж е изпробван за алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата.

Образувано е досъдебно производство и работата по случая продължава.