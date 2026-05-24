Съседи от блока, в който се е укривал Васил Михайлов: Беше като сцена от филм

Още нови подробности излизат около зрелищната акция на ГДБОП и ДАНС, при която беше задържан издирваният повече от 10 месеца Васил Михайлов.

Става дума за блок 7 в столичния квартал „Свобода“, където прокурорският син се е укривал в апартамент на четвъртия етаж при 25-годишен мъж с криминални регистрации в МВР.

Съседи разказаха пред GlasNews.bg, че късно вечерта районът буквално е бил блокиран за минути от маскирани спецполицаи.

„Беше като на филм. Изведнъж нахлуха няколко коли, маскирани мъже слязоха и за секунди всичко беше блокирано“, разказва живеещ в блока.

По думите му малко след това пред вход Б е бил изведен самият Васил Михайлов с белезници.

„Първо го държаха проснат на земята. После го изправиха до една пейка пред блока. Имаше страшно много полиция“, твърди съседът.

Живеещи в района разказват още, че служителите са останали в апартамента близо два или три часа след задържането.

„Влизаха и излизаха постоянно. Видяхме как изнасят някакви пликове и вещи. Разпитваха хора от входа и съседните блокове“, споделя друга жена.

По информация на източници на медията разследващите са иззели и мобилния телефон на Васил Михайлов, който ще бъде проверяван като част от разследването.

Отново според съседи Михайлов не е оказал никаква съпротива при задържането.

„Не сме го виждали преди. Познаваме само момчето, което живее в апартамента. Васил го видяхме за първи път вчера вечерта“, разказват живеещи в блока.

Прокурорският син се е укривал близо седмица в жилището на 25-годишен мъж с криминални регистрации. По данни на медията преди това той е пребивавал и в столичния квартал „Дружба“, като непрекъснато е сменял адреси.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че Васил Михайлов се е укривал „доста професионално“, използвайки различни телефони, SIM карти и временни адреси.