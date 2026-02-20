С концерт събраха средства за лечението на Надя от Радомир

НЧ „Напредък–1895“ в Радомир се превърна в сцена на съпричастност, обич и истинска човечност. Благотворителният концерт „Надежда за Надя от Радомир“ събра десетки жители и гости на града, обединени от една кауза – да подадат ръка и да вдъхнат надежда.

Вечерта беше изпълнена с емоция, аплодисменти и сълзи на вълнение. На сцената блеснаха талантливите изпълнители от ансамбъл „Етнофолк“, „Краси Бенд“, Георги Гьолски, Таня Дупаринова, Юлиян Асенов, Нелина Славкова, Александра Вучева и Антонио Симеонов. Всеки от тях подари не просто песен, а частица сърце, превръщайки концерта в истински празник на добротата.

Залата беше изпълнена до краен предел, а атмосферата – топла и вдъхновяваща. Публиката не спираше да аплодира, а подкрепата се усещаше във всеки миг – от първите акорди до финалната песен, когато всички станаха на крака.

Събитието доказа, че когато една общност се обедини, надеждата става по-силна от всяко изпитание. „Надежда за Надя“ не беше просто концерт – беше символ на съпричастност, сила и вяра към съдбата на Надя Богословова и нейните близки.

Благодарим на всички участници, организатори, дарители и на всеки, който стана част от тази вечер. Заедно показахме, че доброто има глас – и той звучи силно.