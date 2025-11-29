С родителски нож срещу… науката в пернишко школо

ГНЕВЕН БАЩА НА ДЕТЕ, ИЗКЛЮЧЕНО ОТ УЧИЛИЩЕ, нахлува в сградата на школото, преодолява охраната и достига до директорския кабинет на четвъртия етаж на сградата. Въоръженият с нож родител се барикадира в една от стаите и отправя заплахи, че ще се самонарани, ако не започнат преговори с него. Екшънът се развива в едно от учебните заведения в Перник.

Сеирджии бая се постреснали в първите минути от гледката с маскирани и въоръжени полицаи, ама страхът бързо се разсеял, защото станало ясно, че всъщност става дума за обучение, провеждано от органите на реда. И за да няма паника, нека си га кажем – това няма да е единствения случай ,в който ще се появява полиция в някоя школска сграда. Обучението как трябва да се реагира в кризисна ситуация продължава. И то не е про форма, след като вече сцените на насилие в училищата между децата, между деца и родители, родители и учители са вече постоянно присъствие в иначе и без това напрегнатото ни ежедневие.

БИТКАТА С ТРАНСФЕРА НА НЕЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ НЕ Е ШЕГА РАБОТА. И ангажира силите на целя Европа. Спецакциите са кажи – речи ежедневие. Бегълците, устремили се към рая Западна Европа, стават все по-отчаяни и броят луди пари, за да стигнат до бленувания бял свят, а трафикантите стават все по-нагли, щото „сухото“, което прибират, си струва риска според тях. При последните арести, стигнали и до Перник, лъсна безпощадната истина – таксата за прекарване е варирала от 4000 до 15 000 евро на човек в зависимост от начина на преминаване и крайната дестинация.

А трансферът никога не е само на един човек. Та колкото и човека да участват в т.н. организирана престъпна група, парите си струват риска. Не е ясно обаче дали престъпниците си дават сметка, че пипнат ли ги, отиват зад решетките, а там престоят не е песен…И едва ли си струва все пак парите.

БЯХМЕ ГИ ПОЗАБРАВИЛИ „ЧЕРНИТЕ“ ТАКСИТА. Не че ги няма, ама някак се бяха „снишили“ упражняващите тази непозволена дейност. Все пак по автобусните спирки, най-често към и от София, можеха да се видят пътници, които тайничко търсеха някой да ги повози на цената на билета. И оставаха разочаровани. Тия дни обаче един тарикат, направил се на таксиметров шофьор без документ, бе пипнат от пернишки полицаи и му предстои бърз съд. Та ще му излезе на носа лесната печалба.