Таткото на изтезаваното от пастрока дете: Предстоят още операции на главата

„Предстоят още две пластични операции на главата на Адриан, за да може да изглежда нормално“. Това заяви пред „Телеграф“ Венислав Алексиев – бащата на малкото момченце, което вече ходи на училище. Преди две години 5-годишното тогава дете бе жестоко малтретирано и унижавано от пастрока си. Подсъдими за тази жестокост са Петър Чернев и майката на момчето – Стела.

През пролетта на миналата година Чернев отнесе 8- годишна присъда, а майката се размина с глоба. Делото обаче бе върнато на първата инстанция. Новият съдебен състав на Районен съд-Пловдив пък отстрани адвоката на момченцето заради получена награда „Дело на годината“. Това предизвика възмущението както на местната адвокатска колегия, така и на бащата на момченцето.

„Искрено се съмнявам, че след отстраняването на адвоката ни правата и интересите ни ще бъдат защитени, защото дори и най-добрият адвокат в България да влезе в делото, той влиза в дело, което е със сигурност над 1000 страници до момента. Адвокат Попов беше в делото повече от две години и мога да кажа, че вреше и кипеше в него, но в момента е неудобен за съдията или за някой друг, не знам“, коментира Алексиев.

По думите на бащата той е искал представител на консулската служба на Германия да присъства на делото като наблюдател, тъй като момченцето е немски гражданин, но му било отказано. Сега Венислав ще трябва да търси нов адвокат. „Делото дотук няма никакво развитие, откакто се рестартира, тоест започна отначало на първа инстанция с друг състав“, твърди Алексиев и допълва: „Започвам да се съмнявам, че ще получим справедливост“, казва той. Според него с протакането се цели подсъдимият да бъде пуснат от ареста.

„Адриан ходи на три вида терапии, ходи на училище с личен асистент. Днес е добре, утре отново има проблеми. Неслучайно проблемите с психиката са най- сложните. Специалистите казват, че не знаят дали ще се оправи – може и до живот да остане травма“, казва Венислав. Бащата твърди, че заради преживяното в апартамента на Чернев детето е загубило умението да комуникира с други хора. „Най-фрапиращият пример е при излизането от жилището той е наричал психиатърката или психоложката, която е говорила с него, „мамо“.

Това се води тук проблем при създаване на връзка и от тази гледна точка приятели за игра в училището има, но определено е проблем да създава дълготрайно приятелство или по-дълбока връзка“, обясни Алексиев. Той обясни, че исканията за експертизи на състоянието на момченцето са срещнали отказ. Алексиев е категоричен, че по този случай за споразумение не може и дума да става.