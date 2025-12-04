„Твърди ливади“ – емблематичен квартал с любопитна история

Учениците от Х “а” клас при СУРИЧЕ „Д-р Петър берон“ с профил ,,Чужди езици“, участваха в специална архитектурно-историческа обиколка на квартал „Твърди ливади“.

Те имаха възможност да се докоснат отблизо до историята и развитието на един от най-емблематичните квартали на Перник. С любезното съдействие на Регионалния исторически музей и благодарение на професионалния разказ на Силвия Нотева, учениците се запознаха с историята на квартала, градоустройствената идея за изграждането му, етапите в архитектурното и социалното му развитие. Разгледаха и характерните архитектурни особености, които разказват за времето, в което е създаден.

Инициативата за тази пешеходна беседа бе на Надя Червенкова, учител по немски език. Задачата на учениците е да създадат описателен текст на чужд език. Този иновативен метод създава междупредметни връзки между немски език, география, история, изобразително изкуство и гражданско образование, защото комбинира езикови умения с познания за архитектура, градска среда, история и култура.

От училището благодариха на Регионалния исторически музей – Перник за ценното съдържание, което направи разходката истинско образователно преживяване.

Светла Йорданова