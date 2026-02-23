ТИР пламна на магистрала „Струма“ край Мало Бучино

Тир пламна на автомагистрала „Струма“. Инцидентът станал около 13 ч. днес в района на Мало Бучино, посока Перник, съобщиха шофьори.

Водачи подали сигнал на спешен номер 112. На място са пристигнали пожарна и екипи на полицията. Огнеборците са потушили горящия влекач. По непотвърдена информация, няма пострадали хора. Причините са пожара са в процес на изясняване, но най-вероятно се касае са късо съединение.

Временно движението при км 4 на АМ „Струма“ в посока Перник се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Заради инцидента се е образувало голямо задръстване в посока Перник.