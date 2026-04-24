„Топлофикация“ обяви датите за отчитане на топломерите

„Топлофикация“ – Перник обяви датите, на които ще отчита топломерите и водомерите за гореща вода в сградите, в които е топлинен счетоводител. 30.04.2026 г. (четвъртък) ще бъде първата дата за годишно отчитане на използваната топлоенергия през отчетен период 01.05.2025-30.04.2026 г. по съответния график на сгради – етажна собственост.

Всички клиенти са длъжни да осигурят достъп до отоплителните тела и изводите за гореща вода в имота си на представителите на топлопреносното предприятие.

Един път годишно се осигурява достъп за контрол и в имотите на клиентите с монтирани уреди за дистанционен отчет. Собствениците на имоти, в които отоплителните тела са демонтирани, също следва да осигурят достъп на оторизираните лица за извършване на проверка, необходима за коректното изготвяне на изравнителната сметка.

В случай, че останат непроверени имоти, се определя втора дата за отчет – 16.05.2026г. (събота).

Самоотчет по телефон не се приема.

Клиентите ще могат да заявят допълнителна дата на телефон: 0885 707 675 за индивидуален отчет, който ще се осъществи срещу заплащане.

При неосигурен достъп за отчет, оглед и проверка на демонтирани отоплителни тела, на клиентите ще бъде начислена служебна енергия:

– Топлинна енергия за подгряване на вода – на база потребление на брой живущи, съгласно Наредбата за топлоснабдяване.

– Топлинна енергия за отопление имот – на максимална мощност на отоплителни тела, а за имоти с демонтирани радиатори на база припознати радиатори от друг имот, съобразно проект ВОИ.