„Топлофикация Перник“ започна мащабен планов ремонт

„Топлофикация Перник“ започна усилена работа по подмяната на най-амортизираните участъци от топлопреносната мрежа в Перник.

„В момента подменяме най-амортизираните участъци от тръбите към 2 детски градини в кв. „Изток“. Едната е до 11-то основно училище, а другата е четвърта детска градина. На двете места подменяме по над 200 м тръбопровод, който често е аварирал през отоплителния сезон. Целта ни е да гарантираме по-качествено топлоснабдяване на детските градини“, поясни изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Борислав Борисов.

Той допълни, че след това започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в района на бившия хотел „Зора“ в кв. „Изток“. Заради честите аварии през отоплителния сезон и там ще бъде подменен участък от мрежата. По тази причина от 08.06.2026 г. до 12.06.2026 г. ще бъде преустановено топлоподаването на следните сгради: ул. „Младен Стоянов“ бл. 2А, вх. Г, Д, Е; ул. „Младен Стоянов“ бл. 2, вх. А, Б, В, Г, Д, Е; ул. “ Юрий Гагарин“ бл. 3 и Автомивка „Ройс“. От топлоснабдителното дружество увериха, че ще информират абонатите си своевременно за предприеманите ремонтни дейности, които са част от мащабния планов ремонт, който дружеството започна да изпълнява.

От „Топлофикация Перник умоляват жителите в този район да не извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции, за да се избегнат неприятни аварии.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство, но уверява, че тези ремонти се правят с цел да се подобри топлоснабдяването. И тази година няма да се спира напълно работата на ТЕЦ“Република“ за ремонтни дейности. Тъй като през летния период се използват когенераторите, централата няма да спира работа. Преустановяването на топлата вода ще става н определени райони, където се извършват ремонтни дейности.