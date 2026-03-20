„Топлофикация“ Перник със специални намаления при навременно плащане

С програма „Изряден платец“ на “Топлофикация“ Перник всички битови абонати могат да се възползват от 3% отстъпка за топлинна енергия от дължимата сума без ДДС.

Вече над 70% от клиентите на дружеството се възползват от атрактивното предложение.

Всеки, който заплати задълженията си за топлинна енергия в рамките на 30-дневния безлихвен срок, получава 3% отстъпка от дължимата сума без ДДС за топлинна енергия.

Отстъпката се начислява автоматично в следващата фактура на абоната и не е необходимо допълнително записване или документи.