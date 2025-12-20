„Топлофикация“ усили парното в Перник

Топлоподаването е възстановено в нормален режим. Температурата на подаващата вода към мрежата вече е в график, но ще отнеме все пак няколко часа да се възстанови и температурата по трасето до входа към всяко домакинство. Това каза изпълнителният директор на „Топлофикация – Перник“ АД.

Причината за влошеното качество в последните дни е пробив на основна мощност блок 5. Тя е заменена със заместващата мощност, но процеса на превключване минава през охлаждане на системата. С днешна дата пробивът в основната мощност е отстранен и топлоснабдяването преминава в нормален режим.

Припомняме, че Топлофикация Перник първа пусна отоплението още в началото на октомври. До този момент няма сериозни аварии по трасето.

„Всяка година надграждаме програмата за рехабилитация и обновяване на топлопреносната мрежа, с което постепенно се подобрява качеството на услугата. Централата инвестира милиони в модернизация и замяна на въглищата с природен газ без да използва европейско финансиране, а само собствени средства. Този факт е решаващ за скоростта, с която се случват процесите.

Изминали сме сериозна част от пътя за трансформация, без да пренебрегваме регулярните си ангажименти. Надявам се перничани да виждат всички тези усилия, допълни инж .Борислав Борисов , който пое поста на изпълнителен директор през август 2024 г.

Той благодари на перничани за разбирането и подкрепата, която получава от тях и изрази надежда за безавариен отоплителен сезон от тук нататък. „Пожелавам на всички уютни празници. Нашите екипи ще работят за да гарантират топлината във всеки дом.“