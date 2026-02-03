Топъл обяд за 100 души и четирима с „умни гривни“ в Радомир

Община Радомир официално удължи една от най-важните си социални услуги. Кметът Кирил Стоев подписа ново споразумение, което гарантира, че 100 души ще продължат да получават топла храна до домовете си поне до края на септември 2026 г.

Въпреки че звучи като административен акт, проектът има съвсем реално измерение за хората в нужда. Всеки работен ден те получават супа, основно ястие и хляб, а десертът е гарантиран поне веднъж седмично. До момента над 160 души са преминали през програмата, за която „топлият обяд“ често е единственият сигурен начин да хапнат готвено.

За да не се готви в стари казани, през миналата година общината обнови основно базата на Домашния социален патронаж. Ремонтиран е и покривът, за да може екипът, който обслужва близо 200 възрастни и хора с увреждания, да работи в нормални условия.

Истинският технологичен скок обаче е проектът за т.нар. „телекеър“. Четирима жители на общината вече са снабдени с „умни гривни“. Устройствата следят пулса и активността им 24 часа в денонощието и подават аларма към екипите и близките, ако нещо със здравето на потребителя се обърка.

В момента социалната мрежа в Радомир е разпъната до 70 души, които имат лични асистенти. 355 жители ползват механизма „Лична помощ“. Общо над 580 души в общината разчитат на някакъв вид подкрепа от кметството.

От местната управа са категорични, че няма да спрат дотук и ще продължат да „преследват“ европейски програми, за да поддържат грижата за най-уязвимите групи на ниво.