ТПГ „Мария Кюри“ изпрати тържествено и с аплодисменти випуск 2026

С много емоции, усмивки и малко тъга Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ изпрати своите абитуриенти от випуск 2026. Тържествената церемония събра ученици, учители, родители и гости в двора на училището, където зрелостниците прекрачиха училищния праг за последен път.

Под звуците на любими български песни и тържествен марш бяха посрещнати дванадесетокласниците от двете паралелки: „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“ и „Машини за гореща обработка на металите“.

Директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова поздрави зрелостниците и им пожела смелост, увереност и достойна реализация. По традиция тя връчи награди на ученици с отличен успех, както и на младежи, допринесли активно за училищния живот и инициативите на гимназията.

Сред най-вълнуващите моменти в церемонията бе предаването на училищното знаме на учениците от 11-ти клас – символичен жест на приемственост, уважение към традициите и отговорност към бъдещето на училището.

Емоционален акцент в празника бе благодарността към учителите. Абитуриентите поднесоха цветя на своите преподаватели и на целия училищен екип – хората, които в продължение на пет години са ги подкрепяли, обучавали и вдъхновявали.

За последен път прозвуча училищният звънец за випуск 2026, а зрелостниците бяха изпратени с аплодисменти, пожелания за успех. По традиция, директорът на гимназията им плисна вода, „за да им върви по вода". В края на тържеството в небето над училището полетяха балони – символ на мечтите и надеждите.

Празникът завърши с българско хоро, в което се включиха ученици, учители и гости, превръщайки изпращането на Випуск 2026 в истински празник на младостта, приятелството и надеждата.