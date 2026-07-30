Традиционният събор в „Мошино“ ще се проведе на 2 август

Пернишкият квартал „Мошино“ за поредна година ще отбележи празника Илинден. След години, в които празничната програма се провеждаше на различни места, тази година традиционният събор „Илинден“ се завръща към своята история.

Всички събития от вечерната програма ще бъдат на една обща сцена, разположена пред НЧ „Съзнание 1922“, където поколения жители на Мошино са празнували този обичан празник.

На 2 август 2026 г. ви очаква ден, изпълнен с традиции, музика и празнично настроение.

Програмата:

08:30 ч. – Света литургия в храм „Св. пророк Илия“

11:00 ч. – Детско шоу в двора на XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – флашмоб, рисуване на открито, игри и много изненади.

18:30 ч. – Тържествено откриване на събора пред НЧ „Съзнание 1922“ с участието на Ива и Велислава Костадинови.

20:30 ч. – Концерт на Трио Тринити/Trinity.

Финалът на празничната вечер ще бъде отбелязан с впечатляваща празнична заря.

Заповядайте да бъдем заедно, да почетем традициите и да превърнем Илинден 2026 в един истински празник за всички жители и гости на кв. Мошино! – призовават от Административен център Изток, Мошино, Църква, Бела вода и Калкас