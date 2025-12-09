Традиционното зимно изкачване на връх Руй – тази събота

Традиционното зимно изкачване на връх Руй предстои в събота, 13 декември, съобщиха за БТА от Трънското туристическо дружество (ТТД). Тръгването е в 9:00 ч. от центъра на село Ломница. Участниците в изкачването ще изминат около 16 километра през деня, а теренът е с 1000 метра положителна денивелация, уточниха от ТТД.

Маршрутът ще премине и през хижа „Руй“, където планинарите ще се подкрепят с топли напитки и храна.

Връх Руй е граничен, поради което е необходимо желаещите да го изкачат да изпратят уведомление до „Гранична полиция“ и да посочат три имена, единен граждански номер, както и да заявят участие в проявата.

Организаторите на инициативата се надяват, че температурните инверсии през това време на годината ще позволят на туристите, които ще изкачат върха, да наблюдават гледки, простиращи се на над 200 километра разстояние.

ТТД е създадено през лятото на 2017 г. Целите, които си поставя, са насочени към развитие на туризма и опазване на околната среда. Сред основните му дейности са почистване и маркиране на туристически пътеки; организиране на изкачвания в планините за всички любители; популяризиране на туристически обекти, места за отдих и настаняване; организиране на туристически и спортни прояви, акции по почистване и др.

Любомира Пелова