Трафикът към граничния пункт в Трънско вече в реално време

Следим в реално време трафика по републиканската пътна мрежа и най-актуалните атмосферни условия в страната. Данните се обновяват на всеки 15 минути чрез камерите на тол системата. Това става възможно след предоставения свободен достъп на потребителите до различни данни от системата на Националното тол управление.

Новите функционалности са достъпни на интернет страницата на Националното тол управление (www.bgtoll.bg). Те бяха представени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и директора на управлението професор Олег Асенов в рамките на международния форум Future Cities Bulgaria 2026, който се проведе в София.

Според справка за трафика в интерактивната карта за един час системата с камери в трънското село Слишовци е преброила малко над 20 превозни средства в двете посоки на пътя (общо 21 превозни средства между 13:20 и 14:20 часа на 20 март).

От втората интерактивна карта, която отчита метео данни, става ясно, че към 14:20 часа днес температурата на въздуха в Слишовци е била 3,7 градуса по Целзий, а на пътната настилка е била 6,5 градуса по Целзий. Влажността в района е била 53,4 %, а вятърът е духал със скорост 13 метра в секунда, от изток.

Системата с камери в село Слишовци беше монтирана преди 7 години над главния път и е част от електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа. По второкласен път 63 бяха монтирани нови камери няколко месеца след поставянето на системата в Слишовци. Те се намират в отсечката между Перник и село Мещица, в района на пернишкия квартал „Радина чешма“.