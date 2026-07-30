Трима арестувани след „оръжейна“ акция в Батановци и София

Трима са задържани при специализирана полицейска операция на ГДНП – на територията на област Перник е разкрит незаконен арсенал от оръжия, боеприпаси и взривни вещества.

Служители на ОДМВР – Перник участваха в специализирана полицейска операция, реализирана от сектор „Престъпления против собствеността“ при Главна дирекция „Национална полиция“, съвместно с ГДЖСОБТ, ГДБОП, СДВР и ОДМВР – Благоевград. В хода на операцията са задържани трима мъже, съпричастни към тежко престъпление против собствеността.

При проведените процесуално-следствени действия именно на територията на област Перник е открито едно от най-сериозните веществени доказателства по разследването – голямо количество огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества, както и специализирано оборудване, използвано за извършване на престъпления.

Работата по случая е започнала през март след извършена кражба в Благоевград, при която били отнети парични средства, бижута и други вещи на обща стойност около 45 000 евро. В хода на образуваното досъдебно производство и проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите установили, че към престъплението са съпричастни 53-годишен мъж от с. Равно поле, община Елин Пелин, и двама 45-годишни мъже от София.

За документиране и доказване на престъпната им дейност вчера са извършени процесуално-следствени действия на пет адреса в с. Равно поле, София и гр. Батановци, община Перник.

При претърсване на адрес в гр. Батановци, осъществено от служители на ГДНП със съдействието на ОДМВР – Перник и Благоевград, е открит значителен незаконен арсенал. Иззети са три цилиндрични пресовки тротил с тегло по 400 грама всяка, три шашки с прахообразно вещество, два капсул-детонатора и два електродетонатора. Намерени са още множество огнестрелни оръжия – пистолети от различни марки и калибри, включително със заличени серийни номера, картечен пистолет, ловно двуцевно оръжие, заглушители и голямо количество боеприпаси от различни калибри.

Служители на ГДЖСОБТ са съдействали за безопасното обезвреждане и изземване на взривните вещества. На адреса са открити още радиостанции, противошокова палка, стрели и принадлежности към тях, стъклен флакон с упойваща течност, автомобилни ключове, печати, документи и други веществени доказателства, имащи отношение към образуваното досъдебно производство.

При претърсване на имот в с. Равно поле са открити сакове, отговарящи по описание на отнетите при кражбата в Благоевград, мобилен телефон, DVR устройство и екипировка.

При действия на два адреса в столичния квартал „Люлин“ са намерени и иззети мобилни телефони, сакове, инструменти за взломяване, дрехи и бижута. На единия адрес са открити още около 60 000 евро в брой, две електронни устройства с множество антени, метален инструмент за взломяване на патронници, раница с инструменти, сред които „кози крак“ и малък ъглошлайф, свински опашки, работни гащеризони, светлоотразителни жилетки, тактически елеци, дрехи с надпис „Police“ и полицейска емблема, както и маски за лице с прорези за очите.

Тримата мъже са задържани, като с постановление на прокуратурата спрямо тях е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа.

Работата по документирането на цялостната престъпна дейност на задържаните, както и по изясняването на всички факти и обстоятелства по случая, продължава под ръководството и надзора на компетентната прокуратура.