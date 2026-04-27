Трима братя в ареста, биха роднина в Трън

Трима братя са задържани за нанасяне на телесна повреда и унищожаване и повреждане на имущество. Инцидентът е станал на 25 април, малко преди 21:00 часа, в трънския квартал „Мурговица“.

Трима братя от Перник, след разбиване на входна врата, нахлули в жилището на 29-годишен местен жител и му нанесли побой. В резултат на това на мъжа е причинена телесна повреда, изразяваща се в множество кръвонасядания и фрактура на носните кости.

Пристигналите на място полицаи задържали мъжете на възраст 33, 42 и 43 години. По първоначални данни става въпрос за неуредени роднински взаимоотношения.

В резултат на предприетите процесуално-следствени действия е установено, че основно телесните повреди са причинени от 42-годишния мъж, който е криминално проявен и осъждан за различни престъпления.

Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Работата по случая продължава.