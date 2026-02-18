Трима наградени за борбата с пожарите в Трън

Трима души бяха наградени за борбата с тежките пожари в Трънско през миналото лято. Това стана на годишния анализ на дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник за 2025 г.

Анализът бе воден от директора на РДПБЗН – Перник комисар Борис Борисов, в присъствието на старши комисар Любомир Баров – заместник-директор на ГДПБЗН, областният управител Людмил Веселинов и представители на институции и партньорски организации. По време на срещата бяха отчетени постигнатите резултати, предизвикателствата пред службата и предприетите мерки за повишаване на готовността при кризи и бедствия.

Особен акцент бе поставен върху тежките пожари в Трънско през изминалото лято, засегнали селата Слишовци, Насалевци и Рани луг. Отчетено бе, че благодарение на добрата координация между институциите и самоотвержеността на огнеборците са предотвратени по-сериозни щети за населението и инфраструктурата.

В рамките на събитието бяха връчени отличия на Кирил Назърски – началник участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Земен, и Десислава Симеонова – инспектор от „Защита на населението“ (ЗН) към (РД- ПБЗН) – Перник, за техния принос и професионализъм при овладяването на кризисните ситуации. Отличие получи и на заместник-кмета на община Трън Светлана Валериева за нейната активна и всеотдайна работа на терен по време на пожарите в Трънско.

По време на анализа бе подчертано, че ефективното взаимодействие между местната власт, пожарната служба и доброволните формирования остава ключов фактор за успешното справяне с бедствията и за гарантиране сигурността на гражданите в областта.