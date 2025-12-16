Три общини заедно срещу домашното насилие

Заместник-кметът на Община Радомир Станислава Генадиева подписа обновения Регионален координационен механизъм за партньорство при случаи на домашно насилие, с което общината официално се включва в обща, координирана мрежа за превенция, защита и подкрепа на хората, пострадали от насилие.

С подписването на документа три общини в област Перник – Радомир, Перник и Брезник – обединяват усилия в рамките на Регионалния координационен механизъм, който надгражда националната рамка и я адаптира към реалната работа на местно ниво.

Събитието беше инициирано от Фондация „П.У.Л.С.“ – организация с над 25-годишен опит в работата с пострадали от домашно насилие и създател на първия Регионален координационен механизъм в Перник още през 2016 г. Обновеният документ поставя фокус върху по-бърза реакция, ясни отговорности и ефективна координация между институциите.

В рамките на събитието беше представена подробна експертна презентация на обновения Регионален координационен механизъм, изготвена от гл. ас. д-р Благородна Макева, която ясно очерта практическото приложение на механизма „на терен“ и ролята на всяка институция в процеса.

Сред официалните гости и участници бяха: Михаела Мечкунова – заместник-министър на правосъдието, Людмил Веселинов – областен управител на област Перник, Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник, Денислав Захариев – председател на Общински съвет – Перник, Зорница Шуманова – национален координатор по домашно насилие към ГД „Национална полиция“, МВР, Марияна Евтимова – адвокат и изпълнителен председател на Фондация „П.У.Л.С.“, Ася Александрова – директор на ЦСРИ „Татяна Арсова“, Аксиния Йорданова – директор на Кризисен център, представители на общините Радомир, Перник и Брезник, държавни институции, социални услуги и неправителствени организации.

„Включването на Община Радомир в Регионалния координационен механизъм е важна стъпка към по-добра координация и реална защита за хората, пострадали от домашно насилие. Само чрез партньорство и ясни правила можем да осигурим навременна и ефективна подкрепа“, коментира зам. – кметът Станислава Генадиева.

Уверени сме, че обновеният документ ще укрепи сътрудничеството между институциите и ще подобри качеството и ефективността на реакцията при случаи на домашно насилие.

