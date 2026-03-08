Тротинетка „отнесе“ момиче в центъра на Перник, виновникът прави и забележки

Тротинетка помете дете на площад „Кракра“ в Перник. Инцидентът е станал в събота около 16 ч.

Момичето е било с гръб, когато било блъснато от тротинетката, управлявана от 10-12-годишно дете, твърдят очевидци. След това виновникът направил забележка на пострадалата, че не се пази и избягал.

Момичето е закарано за преглед в „Пирогов“, където е установена фрактура на глезена на две места. Предстои да бъде извършена операция.

Майката на детето издирва свидетели на инцидента.

„Трябва да спрем тези безобразия , не стойте безучастно утре може да е вашето дете“, пише в социалната мрежа майката.

По време на инцидента на площада е имало много хора и деца.