Трудова борса в Перник събра работодатели и търсещи работа от региона

В Перник се проведе трудова борса, организирана в сградата на Общинския младежки дом, която събра работодатели и търсещи работа от региона. В инициативата участваха работодатели от областите Перник и София, представящи широк спектър от икономически дейности, сред които производство на фармацевтични и козметични продукти, електрически съоръжения и машини, леене на стомана, както и сектори като кредитиране, медии, отбрана и сигурност, търговия, ресторантьорство и озеленяване.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) в Перник Росен Симеонов коментира за БТА, че инициативата е традиционна и се провежда два пъти годишно – през пролетта и есента.

„Това е добър начин да срещнем хората, които търсят работа, независимо дали са регистрирани при нас или не, с работодатели, които набират персонал. Посетителите могат да се информират за условията на работа, а работодателите да подберат подходящи кандидати и да ги поканят на последващи срещи във фирмите си. Така се вижда реалната работна среда и естеството на дейността. След всяка борса има и реални назначения. Средно борсата в Перник се посещава от над 100 души“, посочи Симеонов.

Експерти от ДБТ – Перник предоставиха и информация за възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучения с ваучери по няколко проекта.

Сред предлагащите работни позиции бе Калоян Малинов – основател и изпълнителен директор на „Талънт Фактор“ ООД, компания със седалище в София, която работи в различни региони на страната.

„За първи път сме в Перник, но редовно участваме в подобни събития в различни градове както областни центрове, така и по-малки населени места. Работим с български и международни работодатели и предоставяме посреднически услуги за подбор на персонал. В момента си партнираме с 35 компании от различни сектори“, каза той.

По думите му основната цел е да се подпомогне намирането на подходяща работа според уменията и опита на кандидатите. „Услугите ни са насочени към работодателите, но всеки може да получи безплатна консултация за пазара на труда и реалните възможности според своя профил“, добави Малинов.

Той подчерта, че подобни трудови борси са полезни, тъй като дават актуална картина на пазара на труда и доближават очакванията на двете страни. „Често кандидатите имат нереалистични очаквания за заплащане и позиции, а бизнесът също има високи изисквания. Нашата роля е консултантска и се изразява в това да доближим тези очаквания, постигайки по-добро съответствие между търсене и предлагане“, посочи Малинов.

За първи път в трудовата борса в областния град се включиха и представители на Общинското предприятие за благоустройство и озеленяване към Община Радомир. Емилия Дангърска от предприятието заяви, че се търсят общи работници. „Дейността ни е изцяло на открито и е важно да разполагаме с отговорни хора, които да изпълняват задачите качествено, за да поддържаме добрия вид на града“, каза тя.

Сред посетителите на трудовата борса бе перничанката Виолина Милчова, която каза, че търси работа в производството или търговията. Друга участничка – Анелия Милутинова, заяви, че има опит като готвач и търси позиция в подобна или близка сфера, като очаква коректни условия от бъдещия си работодател. Алекс Янев, който посещава борсата за първи път, разказа, че има опит в ИТ сферата. Той заяви, че вече е открил потенциални възможности при един от работодателите, представящи се в Перник, и очаква стабилна работна среда, добър екип и адекватно заплащане.