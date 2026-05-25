Трънските абитуриенти дефилираха с лимузини и рев на мотори

Абитуриентите от Випуск ‘2026 на Средно училище “Гео Милев” в град Трън бяха изпратени на своя общ абитуриентски бал. Изпращането се състоя тази вечер и навръх Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, пише Zapadno.com.

Дузина са абитуриентите, които завършват тази година трънската гимназия. Изпращането им от учители и ученици се състоя на патронния празник на учебното заведение който се проведе на 15 май.

Снощи абитуриентите пристигнаха в центъра на Трън откъм Бански път (разклона за трънското село Банкя). Те се бяха качили в лъскави автомобили, сред които и две бели лимузини. Отрупаните с балони автомобили с неспиращи клаксони преминаха няколко пъти около площада на града. Колоната завършваше с пистови мотори, които със своя рев пазиха редицата с возила. Екипи на Районно управление-Трън ескортираха колоната от автомобили по време на автошествието. Много трънчани бяха излезли по площада, за да видят зрелостниците.

След като автошествието завърши класният ръководител Павел Ничев заедно със своите ученици се оправиха към училището за последно прекачване на прага. На днешния празничен 24 май зрелостниците на Трън влязоха за последно в класната си стая. Няколко професионални фотографи запечатваха емоционалните им моменти. След престой в класната стая последваха снимки на фона на портрета на Гео Милев. Накрая директорът на гимназията Светлана Велкова лисна менче с вода на стълбите и изпрати зрелостниците с пожелание за попътен вятър в живота.

По традиция абитуриентите тръгнаха към площада, където се качиха на откритата сцена пред народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”. Публиката аплодира бурно тяхното пристигане. На сцената всички си направиха снимки за спомен. Колективът на читалището се беше погрижил за музикалното настроение на зрелостниците и присъстващите с вечни български песни, свързани с този важен момент в живота на учениците в XII клас.