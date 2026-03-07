Трън, Гигинци, Ноевци и Кошарево празнуват организирано Международния ден на жената

Международният ден на жената ще бъде отбелязан с организирани тържества в град Трън и брезнишките села Гигинци, Ноевци и Кошарево, предаде Zapadno.com.

Международният ден на жената се отбелязва на 8 март. Първият такъв ден е отбелязан на 23 февруари 1909 година в Съединените американски щати. Първото честване на празник в България е било през 1911 година, а като публично събитие е отбелязано 4 години по-късно – през 1915 година. На 8 март се отбелязва и Деня на майката, въпреки че според някои хора този ден е на Благовещение (25 март).

Въпреки че празникът е на 8 март, единствено в село Гигинци той ще бъде честван на датата. В навечерието му – на 7 март, пенсионерският клуб на Трън организира незабравимо и подобаващо отбелязване в механа „Ерма“. За уютния банкет е имало и краен срок за записване, който е бил до 5 март. На честването в Трън е наложена традиция да се избира „Мисис Трънска баба“.

Навръх празничната дата в салона на народно читалище „Искра-1952“ в село Гигинци ще се проведе банкет. Той се организира за поредна година от читалището и кметското наместничество на селото. За доброто настроение за веселящите се ще се погрижи оркестър. Тържеството ще започне в 12:00 часа, а записалите се са около 30 човека, но в деня на празника могат да заповядат още хора.

На 10 март в ресторант „Черногорец“ в село Ноевци ще бъде организиран празничен обяд за Деня на жената. Празничният обяд се организира от народно читалище „Пробуда-1931“ и ще започне в 12:30 часа в ресторанта, а кувертът е 19 евро. Записването е до 8 март.

На 11 март най-нежният празник от годината ще се чества в село Кошарево. Тържеството ще се проведе в обновената зала на кметството от 13 часа. Кувертът е 10 евро.

В село Слаковци честването за 8 март се е състояло вчера, 5 март, в местния ресторант „Феникс“. Кметът на село Слаковци и председател на народно читалище „Искра-1932“ е подарил по една роза и мартеница на празнуващите жени.